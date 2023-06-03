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Бабаев оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе главного тренера Владимира Федотова в сезоне-2022/23.
Бабаев оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА
  • РИА Новости

«Как можно оценить работу Федотова, если я сказал, что мы добились, по сути, максимально возможного результата в чемпионате? Конечно, великолепная работа. Второй сезон подряд тренер приводит разные команды к серебряным медалям», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что стабильность является признаком мастерства.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, разгромив «Ростов» в заключительном туре чемпионата со счётом 4:1 и набрав 58 очков. 

Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч в составе московского клуба.

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