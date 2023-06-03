Бабаев оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе главного тренера Владимира Федотова в сезоне-2022/23.

«Как можно оценить работу Федотова, если я сказал, что мы добились, по сути, максимально возможного результата в чемпионате? Конечно, великолепная работа. Второй сезон подряд тренер приводит разные команды к серебряным медалям», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что стабильность является признаком мастерства.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, разгромив «Ростов» в заключительном туре чемпионата со счётом 4:1 и набрав 58 очков.

Ранее защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч в составе московского клуба.