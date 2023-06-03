Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2022/23
- РИА Новости
Бразильский игрок забил 23 гола в 27 матчах чемпионата. На его счету также девять результативных передач. Малком пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.
Следом в списке бомбардиров расположились нападающий «Спартака» Квинси Промес (20 голов) и форвард ЦСКА Фёдор Чалов (19).
Петербургский клуб 7 мая досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/23, обыграв «Спартак» (3:2).
Ранее Чалов оформил дубль в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом».