Рамос опубликовал прощальное письмо перед уходом из ПСЖ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос написал прощальное письмо в преддверии своего ухода из парижского клуба.

«Меня ожидает особенный день, я попрощаюсь с очередным этапом моей жизни. «Пари Сен-Жермен», его болельщики и сам Париж стали для меня домом. Спасибо за два особенных года, за которые выступил во всех турнирах и отдал все силы на поле. Теперь у меня будет футболка с другими цветами, но сначала хочу в последний раз сказать: вперёд, Париж!» — написал 37-летний испанец на свой странице в социальных сетях.

3 июня ПСЖ сыграет против «Клермона» в матче 38-го тура Лиги 1. Предстоящая встреча станет для защитника последней в составе парижан.

Вместе с клубом Рамос дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны.

Ранее ПСЖ объявил об уходе Рамоса по окончании сезона.