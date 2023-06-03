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Билялетдинов не видит игрока в РПЛ, который мог бы повторить путь Кварацхелии

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) не осталось футболистов уровня Хвичи Кварацхелии.

«Пока не наблюдаю игрока в РПЛ, который бы мог повторить путь Хвичи. Есть игроки похожего таланта, но у них всплески только в отдельных эпизодах матча», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.

Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму на тренировке «Наполи».

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