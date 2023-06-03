Билялетдинов не видит игрока в РПЛ, который мог бы повторить путь Кварацхелии
«Пока не наблюдаю игрока в РПЛ, который бы мог повторить путь Хвичи. Есть игроки похожего таланта, но у них всплески только в отдельных эпизодах матча», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».
Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
22-летний грузинский футболист проводит дебютный сезон в Италии. В составе «Наполи» он стал чемпионом Серии А.
Кварацхелия до переезда на Апеннины выступал за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».
Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму на тренировке «Наполи».