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PSG Community: Энрике готов возглавить ПСЖ

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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить ПСЖ.
PSG Community: Энрике готов возглавить ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает PSG Community, Энрике уже несколько дней находится в Катаре, где общается с руководством парижского клуба.

По информации источника, между сторонами уже было достигнуто предварительное соглашение о контракте. Энрике подпишет контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. 

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что Энрике является основным кандидатом на должность главного тренера «Наполи». Позже испанский специалист дал понять руководству неаполитанцев, что у него уже есть соглашение с другим клубом.

27 мая ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу (1:1). ПСЖ набрал 85 очков и за тур до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших соперников.

Ранее президент «Наполи» подтвердил, что вёл переговоры с Луисом Энрике.

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