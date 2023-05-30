В «Сочи» заявили, что Джорджевич продолжает восстанавливаться после травмы

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян рассказал о восстановлении нападающего Луки Джорджевича.

«Он продолжает восстанавливаться индивидуально», — приводит слова Торосяна «Спорт-Экспресс».

Футболист травмировался в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Джорджевич в текущем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что вратарь Николай Заболотный, защитник Тимофей Маргасов и нападающий Никита Бурмистров продлили контракты с «Сочи».