В «Сочи» заявили, что Джорджевич продолжает восстанавливаться после травмы
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«Он продолжает восстанавливаться индивидуально», — приводит слова Торосяна «Спорт-Экспресс».
Футболист травмировался в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Джорджевич в текущем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что вратарь Николай Заболотный, защитник Тимофей Маргасов и нападающий Никита Бурмистров продлили контракты с «Сочи».