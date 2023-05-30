В «Атлетико» сообщили, что «Челси» не будет выкупать Феликса

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что лондонский «Челси» не будет выкупать полузащитника мадридского клуба Жоау Феликса.

«Нам сообщили, что Почеттино не рассчитывает на Феликса. Жоау вернётся в «Атлетико», — приводит слова Сересо итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В январе этого года 23-летний португалец перешёл в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/2023 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее «Челси» объявил о назначении аргентинца Маурисио Почеттино на пост главного тренера.