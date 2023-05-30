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В «Атлетико» сообщили, что «Челси» не будет выкупать Феликса

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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что лондонский «Челси» не будет выкупать полузащитника мадридского клуба Жоау Феликса.
В «Атлетико» сообщили, что «Челси» не будет выкупать Феликса
  • Gettyimages.ru

«Нам сообщили, что Почеттино не рассчитывает на Феликса. Жоау вернётся в «Атлетико», — приводит слова Сересо итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В январе этого года 23-летний португалец перешёл в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/2023 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее «Челси» объявил о назначении аргентинца Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

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