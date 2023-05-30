В «Атлетико» сообщили, что «Челси» не будет выкупать Феликса
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«Нам сообщили, что Почеттино не рассчитывает на Феликса. Жоау вернётся в «Атлетико», — приводит слова Сересо итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В январе этого года 23-летний португалец перешёл в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/2023 с правом выкупа.
В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Ранее «Челси» объявил о назначении аргентинца Маурисио Почеттино на пост главного тренера.