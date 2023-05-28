Потапова обыграла Таунсенд в первом круге «Ролан Гаррос»
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Теннисистка из России в матче первого круга нанесла поражение американке Тэйлор Таунсенд в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.
Ранее сообщалось, что россиянка Камилла Рахимова оформила выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.