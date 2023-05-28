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Веснина назвала Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина назвала Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос».
Веснина назвала Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«В мужской сетке одним из фаворитов является Даня Медведев. Но он не номер один. Он прекрасно осознаёт, что грунт — не самое его любимое покрытие. И знает, что всё будет зависеть от его соперников», — приводит слова Весниной Sport24.

Основная сетка «Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня. В первом круге россиянин сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.

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