Веснина назвала Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина назвала Даниила Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

«В мужской сетке одним из фаворитов является Даня Медведев. Но он не номер один. Он прекрасно осознаёт, что грунт — не самое его любимое покрытие. И знает, что всё будет зависеть от его соперников», — приводит слова Весниной Sport24.

Основная сетка «Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня. В первом круге россиянин сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.