Веснина назвала Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос»
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«В мужской сетке одним из фаворитов является Даня Медведев. Но он не номер один. Он прекрасно осознаёт, что грунт — не самое его любимое покрытие. И знает, что всё будет зависеть от его соперников», — приводит слова Весниной Sport24.
Основная сетка «Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня. В первом круге россиянин сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом.
Ранее сообщалось, что Анна Калинская пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.