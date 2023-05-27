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«Интер» победил «Аталанту» и сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24

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«Интер» на своём поле нанёс поражение «Аталанте» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Симоне Индзаги.

В составе победителей мячи забили Ромелу Лукаку (1-я минута), Николо Барелла (3-я) и Лаутаро Мартинес (77-я). У проигравших отличились Мари Пашалич (36-я) и Луис Мурьель (91-я).

«Интер» с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Аталанта» (61) располагается на пятой позиции. Команда из Милана гарантировала себе путёвку в Лигу чемпионов на сезон-2023/24. 

Ранее сообщалось, что «Интер» в девятый раз в истории выиграл Кубок Италии.

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