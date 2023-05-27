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Кантона: у французского футбола нет истории

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Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона высказался об уровне футбола в родной стране.
Кантона: у французского футбола нет истории
  • Gettyimages.ru

«У французского футбола нет истории. Это единственная страна, где в одном городе не бывает двух команд. И, может, я старый придурок, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа», — цитирует Кантона Le Parisien.

Игрок добавил, что в Париже он бы посетил матч «Ред Стар» в Сент-Уан, чем «Пари Сен-Жермен» в «Парк де Пренс».

После 36 туров Лиги 1 ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрал 84 очка.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе получит от ПСЖ €90 млн, если летом не покинет клуб.

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