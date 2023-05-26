Холанд — о дебютном сезоне за «Ман Сити»: я не ожидал от себя таких показателей результативности

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности в дебютном сезоне.

«Я знал, что буду играть в хорошей команде. Если честно, не ожидал такого результата, хоть и знал, что буду забивать мячи. Я понимаю, почему люди говорят, что чемпионат Англии — лучшая лига, ведь это действительно так», — приводит слова Холанда Sky Sports.

22-летний форвард сборной Норвегии пришёл в «Сити» в мае 2022 года. Он выиграл первый титул в составе команды из Манчестера. В текущем сезоне футболист сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 52 мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Лэмпард признался, что пытался подписать Холанда в «Челси».