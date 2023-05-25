Черчесов — об оценке его работы с «Ференцварошем» в СМИ: нужно быть слепым и глухим
«Самое главное — быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», — цитирует Nemzeti Sport слова российского специалиста, ставшего гостем эфира на Sportrádió.
5 мая 2023 года «Ференцварош» в пятый раз подряд и 34-й в истории стал чемпионом Венгрии. Черчесов возглавляет команду с декабря 2021 года. Его контракт действует до лета 2024-го.
Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии раньше времени.