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Черчесов — об оценке его работы с «Ференцварошем» в СМИ: нужно быть слепым и глухим

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал понять, что за всё время работы с клубом из Будапешта игнорировал местные новости с критикой в свой адрес.

«Самое главное — быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», — цитирует Nemzeti Sport слова российского специалиста, ставшего гостем эфира на Sportrádió.

5 мая 2023 года «Ференцварош» в пятый раз подряд и 34-й в истории стал чемпионом Венгрии. Черчесов возглавляет команду с декабря 2021 года. Его контракт действует до лета 2024-го.

Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии раньше времени.

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