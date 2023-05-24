Шведского теннисиста отстранили от турнира в Лионе за разбитую о судейскую вышку ракетку

Шведского теннисиста Микаэля Имера отстранили от турнира ATP в Лионе, после того как он разбил свою ракетку о судейскую вышку.

В одном из розыгрышей арбитр отдал очко сопернику шведа Артюру Филу, но Имеру показалось, что тот не попал в корт. Он долго объяснял это судье на вышке, требовал того спуститься, но рефери отказался. После этого Фил взял гейм, а Имер подошёл к вышке и несколько раз ударил по ней ракеткой.

Имер получил дисквалификацию, а его соперник прошёл в четвертьфинал турнира, где сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос».