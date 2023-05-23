Хатаев признался, что был бы не против сразиться с Ярдом

Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу Имам Хатаев рассказал, с кем бы хотел провести поединок.

«Последний бой, который смотрел, был поединок Бетербиева с Энтони Ярдом. Безусловно, он был самым сложным для россиянина за последнее время. Это была очень тяжёлая битва. Ярд — крепкий, мощный парень, Артур всё же сломал его, перебил. В целом Энтони довольно интересный оппонент. Думаю, через какое-то время можно было бы бросить ему вызов», — заявил Хатаев в интервью RT.

Ранее Хатаев заявил о намерении за два года завоевать титул чемпиона мира в полутяжёлом весе.