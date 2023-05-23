Жена Соболева: муж тренировался с переломом и перенёс операцию, чтобы сыграть с ЦСКА

Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, заступилась за мужа после критики в его адрес из-за поведения в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенёс операцию, чтобы сыграть вчерашнюю игру. Ты — мой личный герой», — написала Елена в соцсетях.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.