Жена Соболева: муж тренировался с переломом и перенёс операцию, чтобы сыграть с ЦСКА
«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенёс операцию, чтобы сыграть вчерашнюю игру. Ты — мой личный герой», — написала Елена в соцсетях.
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Нападающий Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.