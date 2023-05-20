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Ташуев — о разгроме «Химок»: футболисты «Ахмата» были уверены в своих силах

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что его подопечные заслужили победу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
Ташуев — о разгроме «Химок»: футболисты «Ахмата» были уверены в своих силах
  • РИА Новости

«Мы по стилю стараемся много атаковать. Ребята были уверены в себе, несмотря на то, что два выездных матча отняли много сил. Мы пытаемся сложить пазл, но он всё время нарушается», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что все ожидали тяжёлого матча с подмосковной командой.

«Ребята молодцы, могли ещё забить. Самое главное — не дали ничего сопернику сделать», — заключил Ташуев.

Встреча 28-го тура на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Грозного. Голами отметились Владислав Карапузов, Артём Тимофеев и Евгений Харин на 28-й, 49-й и 63-й минутах.

Таким образом, «Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Химки» — 15-е (18).

Ранее стало известно, что «Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 28-го тура РПЛ.

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