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СЭ: Костомарова выпишут из больницы в конце мая

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Стали известны новые подробности восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
СЭ: Костомарова выпишут из больницы в конце мая
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», фигурист перестал капризничать после работы с психологом. Отмечается, что спортсмена готовят к протезированию, он регулярно ездит на занятия, а также делает упражнения в палате реанимации. Его планируют выписать в конце мая.

46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц.

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