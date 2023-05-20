Матыцин: чемпионство УНИКСа придаст мотивации другим клубам
«Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет. Мы говорили о конкуренции — всегда рождение нового чемпиона даёт дополнительную мотивацию другим командам», — цитирует Матыцина ТАСС.
Пятая игра в финальной серии в Казани завершилась со счётом 98:89.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу баскетболистов из столицы Татарстана, что позволило им впервые в своей истории стать чемпионами лиги.
Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.