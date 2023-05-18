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Семак заявил, что Санкт-Петербург и «Зенит» являются синонимами

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Главный тренер «Зенита» рассказал о праздновании победы петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Семак заявил, что Санкт-Петербург и «Зенит» являются синонимами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Клуб вместе с городом организовал прекрасное празднование для жителей и болельщиков. Мы все вместе порадовались, так как «Зенит» и Санкт-Петербург — синонимы. В городе очень любят футбол. Было очень приятно то, как встречали командный автобус во время нашего небольшого турне по городу. Игроки поняли, ради чего они работали и насколько сильно их любят болельщики», — приводит слова тренера официальный сайт петербургского клуба. 

Подопечные Семака завоевали титул 7 мая, обыграв дома московский «Спартак» со счётом 3:2 в 26-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что болельщика «Зенита» задержали во время чемпионского парада в Санкт-Петербурге.

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