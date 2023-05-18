Силва стал третьим игроком в истории, оформившим дубль в полуфинальном матче ЛЧ с «Реалом»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва установил очередное достижение в Лиге чемпионов УЕФА в матче с испанским «Реалом».

28-летний хавбек сборной Португалии стал третьим игроком в истории, оформившим дубль в полуфинальном матче ЛЧ против «Реала», после Лео Месси (2011) и Роберта Левандовского (2013).

Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.

Мячи забили Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты), Хулиан Альварес (91-я). Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я).

Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.