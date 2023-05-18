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Серия без поражений «Манчестер Сити» на своём поле в Лиге чемпионов достигла 26 матчей

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Английский «Манчестер Сити» установил очередное достижение в Лиге чемпионов УЕФА.

«Горожане» обыграли испанский «Реал» и во второй раз в истории пробились в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы. Таким образом, «Манчестер Сити» не проигрывает в 26 домашних матчах подряд в Лиге чемпионов.

Серия длится с 2018 года. Только у «Барселоны» (38 матчей в 2013–2020 годах) и «Баварии» (29 матчей в 1998–2002 годах) были более длительные серии.

«Реал» повторил своё самое крупное поражение в ЛЧ, в 2009 году было 0:4 от «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

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