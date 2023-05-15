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Халк поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

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Бывший нападающий «Зенита» Халк поздравил петербургскую команду с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Халк поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Привет большой зенитовской семье! Хочу поздравить вас с десятым чемпионским титулом — и пятым подряд. Я счастлив, что в жизни мне выпала возможность играть и защищать цвета такого великого клуба как «Зенит». Мои поздравления всем вам, обнимаю и целую! Давай, «Зенит», — сказал Халк на видео в Telegram-канале клуба.

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешёл в «Шанхай СИПГ» за почти €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

7 мая «Зенит» досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд.

Ранее Спаллетти поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу.

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