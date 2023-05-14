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Marca: «Реал» не планирует вести переговоры по Мбаппе предстоящим летом

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно не перейдёт в мадридский «Реал».
Marca: «Реал» не планирует вести переговоры по Мбаппе предстоящим летом
  • globallookpress.com
  • © Glenn Gervot/XinHua

По информации Marca, мадридский клуб не будет вести переговоры с игроком. Сделка невозможна из-за зарплаты француза и нежелания «Реала» платить ПСЖ. В настоящий момент сливочные отдают предпочтение Винисиусу Жуниору.

24-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 38 мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Мбаппе стал вторым французом с 25 голами в четырёх сезонах Лиги 1.

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