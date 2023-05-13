Бородюк объяснил, почему «Зенит» — гегемон РПЛ

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал основные причины превосходства «Зенита» над соперниками в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Превосходство «Зенита» объясняется тем, что основные клубы лиги не могут составить достойную конкуренцию питерцам ни в финансовом плане, ни в организационном, ни в селекционном. На данный момент финансирование сине-бело-голубых на две головы выше, чем у других клубов, как и все организационные моменты в целом», — сказал Бородюк RT.

По его словам, «Зенит» всех побеждает, поскольку приобрёл качественных игроков.

«Другие клубы не могут себе такое позволить. Потому что в основе качественного менеджмента «Зенита» лежат именно финансы. С другой стороны, другим клубам нужно обратить на это внимание и стараться навязать конкуренцию в этом плане. Их гегемония может послужить отличной мотивацией становиться лучше», — добавил экс-тренер сборной России.

Ранее Бородюк заявил, что ЦСКА — основной претендент на серебро в РПЛ.