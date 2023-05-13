Бородюк — о возможности возглавить «Торпедо»: никогда не говори «никогда»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о том, вернётся ли он в московский клуб, если ему поступит предложение.

«Вернусь ли я в «Торпедо», если мне поступит приглашение? На этот вопрос я могу ответить одной известной фразой: «Никогда не говори «никогда», — заявил Бородюк RT.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» проиграло ЦСКА и досрочно вылетело из РПЛ.