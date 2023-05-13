Президент РПЛ Алаев подверг критике решение ФИФА о легионерах

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) об иностранных игроках и тренерах.

«Надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. По разговорам с представителями международных федераций у меня сложилось ощущение, что они тоже это понимают. Однако, пожалуй, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это», — приводит слова президента РПЛ «РБ Спорт».

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

В 2022 году российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях из‑за ситуации на Украине.

Ранее Алаев назвал сроки заседания по новому формату РПЛ.