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Кононов — о предложениях по тренерской работе: приоритет РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал понять, что с сезона-2023/24 будет готов вернуться к работе.
Кононов — о предложениях по тренерской работе: приоритет РПЛ
  • РИА Новости

«Предложения поступают. Надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать. В России или за рубежом, пока сказать не могу. Приоритет — РПЛ», — цитирует Кононова Sport24.

Помимо «Спартака», 57-летний белорусский специалист возглавлял тульский «Арсенал», «Краснодар», грозненский «Ахмат», «Ригу».

По опросу пользователей издания Sports.ru, Кононов был признан худшим тренером в истории «Спартака».

Ранее Александр Хаджи заявил, что причиной отставки Кононова стало отсутствие у «Арсенала» стабильных результатов.

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