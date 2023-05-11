Кононов — о предложениях по тренерской работе: приоритет РПЛ
- РИА Новости
«Предложения поступают. Надеюсь, уже в следующем сезоне буду работать. В России или за рубежом, пока сказать не могу. Приоритет — РПЛ», — цитирует Кононова Sport24.
Помимо «Спартака», 57-летний белорусский специалист возглавлял тульский «Арсенал», «Краснодар», грозненский «Ахмат», «Ригу».
По опросу пользователей издания Sports.ru, Кононов был признан худшим тренером в истории «Спартака».
Ранее Александр Хаджи заявил, что причиной отставки Кононова стало отсутствие у «Арсенала» стабильных результатов.