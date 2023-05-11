Главный тренер ЦСКА Фёдоров заявил, что не собирается уходить в НХЛ
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«Нет, нет и нет. Моя работа в НХЛ невозможна. Никто из клубов НХЛ мне не звонил, близко не было никаких контактов. У меня нет никаких планов покорять США, даже в другом амплуа», — приводит слова наставника ЦСКА РИА Новости.
Фёдоров вместе с московской командой второй сезон подряд завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс». В бытность игроком он трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
Ранее сообщалось, что Фёдоров стал претендентом на награду лучшему тренеру сезона в КХЛ.