Главный тренер ЦСКА Фёдоров заявил, что не собирается уходить в НХЛ

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, есть ли у него планы работать в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нет, нет и нет. Моя работа в НХЛ невозможна. Никто из клубов НХЛ мне не звонил, близко не было никаких контактов. У меня нет никаких планов покорять США, даже в другом амплуа», — приводит слова наставника ЦСКА РИА Новости.

Фёдоров вместе с московской командой второй сезон подряд завоевал Кубок Гагарина, победив в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс». В бытность игроком он трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Ранее сообщалось, что Фёдоров стал претендентом на награду лучшему тренеру сезона в КХЛ.