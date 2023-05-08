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Касаткина потеряла восьмую позицию в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде.
Касаткина потеряла восьмую позицию в рейтинге WTA
  • AP

Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, которая опустилась с восьмой строчки на девятую.

Также в топ-20 рейтинга WTA входят Вероника Кудерметова (12) и Людмила Самсонова (16). Екатерина Александрова опустилась на пять позиций и теперь 22-я.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

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