Касаткина потеряла восьмую позицию в рейтинге WTA
- AP
Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, которая опустилась с восьмой строчки на девятую.
Также в топ-20 рейтинга WTA входят Вероника Кудерметова (12) и Людмила Самсонова (16). Екатерина Александрова опустилась на пять позиций и теперь 22-я.
Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.
Ранее Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.