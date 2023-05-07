Хусаинов: Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов полагает, что главный судья Павел Кукуян не должен засчитывать второй гол петербургского «Зенита» в ворота московского «Спартака».

«Момент с голом «Зенита» не спорный, а открытый и очевидный. Грубейшее нарушение правил в атаке со стороны игрока «Зенита». Это результативная ошибка Кукуяна и арбитров, сидящих на VAR», — цитирует Хусаинова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что к ассистенту главного арбитра претензий нет.

«Потому что он шёл в атаку — ему было важно контролировать офсайд, а Кукуян находился в середине поля и не увидел очевидный фол», — добавил Хусаинов.

Спорный момент случился в концовке первого тайма. Роман Зобнин после в результате столкновения с Далером Кузяевым упал на поле, но рефери не остановил встречу.

Счёт в игре 2:1 в пользу «Зенита». Матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» в случае победы может досрочно в девятый раз стать чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».