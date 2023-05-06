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Сазонов: «Динамо» заслуженно обыграло «Химки» в матче РПЛ

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Защитник «Динамо» Саба Сазонов считает, что столичный клуб мог обыграть подмосковные «Химки» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с более крупным счётом.

«Мы должны были забивать раньше. Было много моментов плюс отмененный гол, поэтому я считаю, что заслуженно выиграли. Возможно, надо было активнее просто играть и быстрее дожимать соперника», — цитирует Сазонова «Матч ТВ».

По его мнению, соперник по ходу игры использовал футбольные хитрости.

«Но вы видели, что они тоже умные. Лежали, тянули время», — добавил Сазонов.

«Динамо» на выезде в большинстве обыграло «Химки» со счётом 1:0. Победный мяч в компенсированное время забил с пенальти Фёдор Смолов (90 + 7).

Полузащитник подмосковной команды Роман Гбане в начале второго тайма  (47-я минута) получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. 

«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18 очков). 

Ранее сообщалось, что Смолов принял решение покинуть «Динамо» после истечения срока контракта.

   

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