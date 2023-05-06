Тюкавин — о победе над «Химками»: было очень тяжело

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Химками» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» очень глубоко оборонялись, было очень тяжело, нужно было находить зоны. И хорошо, что мы нашли этот момент и выиграли», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0. В составе бело-голубых на 90 + 7-й минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти.

«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками.

Ранее сообщалось, что Смолов принял решение покинуть «Динамо» после истечения срока контракта.