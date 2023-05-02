Экс-боец UFC Коларес скончался после наезда автобуса в Рио-де-Жанейро
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- © Mike Roach
По информации Globo, боец попал под автобус, когда возвращался с тренировки.
Отмечается, что прибывшая на место ДТП скорая помощь сделала всё возможное, чтобы спасти спортсмена, но он скончался по дороге в больницу. У 29-летнего Колареса остался десятимесячный сын.
Всего в UFC боец провёл шесть поединков, в которых одержал две победы и потерпел четыре поражения.
Ранее ушёл из жизни многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Юрий Королёв.