Светлаков назвал нервной финальную серию плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков считает, что финальная серия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом» получилась довольно напряжённой.

«Каждая победа памятная. Эта далась таким большим количеством матчей, было много семиматчевых серий. У нас сегодня не было времени на адаптацию, надо было сразу входить в матч. Соперник в каждой игре трепал нам нервы — не было игр, в которых было по-другому», — цитирует Светлакова «Спорт-Экспресс».

Он признался, что пока не ощущает никаких эмоций после победы в Кубке Гагарина.

«Есть осознание, что уже завтра отпуск. Нам было неважно, где выигрывать, дома или в гостях. Тем более нас столько болельщиков поддерживали и в Казани, и в Москве», — добавил Светлаков.

Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019, 2022 и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009, 2010 и 2018-м.

Светлаков записал в свой актив три гола и семь результативных передач в плей-офф КХЛ сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.





