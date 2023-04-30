Светлаков назвал нервной финальную серию плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
«Каждая победа памятная. Эта далась таким большим количеством матчей, было много семиматчевых серий. У нас сегодня не было времени на адаптацию, надо было сразу входить в матч. Соперник в каждой игре трепал нам нервы — не было игр, в которых было по-другому», — цитирует Светлакова «Спорт-Экспресс».
Он признался, что пока не ощущает никаких эмоций после победы в Кубке Гагарина.
«Есть осознание, что уже завтра отпуск. Нам было неважно, где выигрывать, дома или в гостях. Тем более нас столько болельщиков поддерживали и в Казани, и в Москве», — добавил Светлаков.
Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.
Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019, 2022 и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009, 2010 и 2018-м.
Светлаков записал в свой актив три гола и семь результативных передач в плей-офф КХЛ сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.