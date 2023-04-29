«Торино» с Миранчуком уступил «Аталанте» в матче Серии А
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Бергамо.
В составе коллектива из Турина отличился Арнальдо Антонио Санабрия (75-я минута). У победителей мячи забили Давиде Дзаппакоста (34-я), Дуван Сапата (88-я).
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.
«Торино» с 42 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Аталанта» (54) располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии.