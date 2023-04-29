«Торино» с Миранчуком уступил «Аталанте» в матче Серии А

«Торино» в гостях потерпел поражение в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу с «Аталантой».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Бергамо.

В составе коллектива из Турина отличился Арнальдо Антонио Санабрия (75-я минута). У победителей мячи забили Давиде Дзаппакоста (34-я), Дуван Сапата (88-я).

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

«Торино» с 42 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Аталанта» (54) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии.