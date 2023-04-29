В «Ак Барсе» трогательно обратились к Билялетдинову после финальной серии с ЦСКА

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Пресс-служба «Ак Барс» обратилась к главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову после поражения в финале Кубка Гагарина от ЦСКА.
В «Ак Барсе» трогательно обратились к Билялетдинову после финальной серии с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Пришёл на помощь в трудную минуту и вывел команду в финал. Зинэтула Хайдарыч — легенда! Сезон завершён. Мы старались, бились в каждом матче, выкладывались на полную. Вместе шли к нашей цели, но остановились в одном шаге от неё», — говорится в заявлении клуба.

В финальной серии ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Михаил Григоренко признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

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