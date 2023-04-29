Медведев доволен своим выступлением во втором круге «Мастерса» в Мадриде

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Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что хорошо сыграл в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Медведев доволен своим выступлением во втором круге «Мастерса» в Мадриде
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Хорошо сыграл, хорошо себя чувствовал. В матче были напряжённые моменты, но, по-моему, я контролировал многие розыгрыши на задней линии. Очень доволен своим уровнем», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин победил итальянца Андреа Вавассори со счётом 6:4, 6:3.

В следующем раунде он сыграет с соотечественником Александром Шевченко.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова прошла в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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