Агент заявил, что Ничушкин не имеет отношения к инциденту с пьяной девушкой

Агент Марк Гандлер, сотрудничающий с хоккеистом «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным, заявил, что хоккеист не имеет отношения к инциденту с пьяной девушкой в его номере в отеле.

AP

© John Locher