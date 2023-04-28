Агент заявил, что Ничушкин не имеет отношения к инциденту с пьяной девушкой
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«Никакого отношения к инциденту он не имеет», — приводит слова Гандлера РИА Новости.
Пресс-служба «Колорадо» сообщила, что Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам.
В сезоне-2022/23 россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».
Ранее сообщалось, что найденная пьяная девушка в номере Ничушкина оказалась уроженкой Украины.