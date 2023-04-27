Свёнтек призвала уравнять призовые на турнирах WTA и ATP

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек выступила за равенство призовых на турнирах WTA и ATP.

«Было бы неплохо, если бы призовые были равными. Ведь мы выполняем одну и ту же работу. Я встречаю людей, которые говорят, что на мужской теннис приятнее смотреть, но сейчас я думаю, что мы даже более стабильные, чем ребята», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Свёнтек во втором круге турнира в Мадриде сыграет с австрийкой Юлией Грабер. Встреча состоится 28 апреля. Начало в 12:00 мск.

Ранее Свёнтек победила белоруску Арину Соболенко и выиграла турнир в Штутгарте.