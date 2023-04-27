Холанд установил рекорд АПЛ по числу голов за сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает добиваться новых достижений в чемпионате Англии по футболу.

22-летний форвард сборной Норвегии установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голов за сезон, в котором предусмотрено 38 матчей. Холанд после 33 туров забил 33 мяча.

Норвежцу нужен ещё один гол, чтобы повторить достижение Энди Коула и Алана Ширера, которые забили 34 мяча в сезонах, когда в АПЛ игралось 42 тура.

«Манчестер Сити» предстоит сыграть ещё семь матчей.

Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнолд стал первым игроком «Ливерпуля» с пятью голевыми пасами за месяц в АПЛ.