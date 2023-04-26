Умер один из первых призёров «Дакара» среди россиян Страхов
- РИА Новости
«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента её создания и прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надёжный и всегда готовый прийти на помощь. Таким он навсегда останется в нашей памяти», — говорится на сайте «КАМАЗ-мастер».
О причинах смерти автогонщика не сообщается.
Страхов вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым в 1991 году стал первым российским призёром «Дакара». Тогда экипаж занял второе место.
Ранее стало известно, что ушёл из жизни бывший президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев.