Умер один из первых призёров «Дакара» среди россиян Страхов

Один из первых призёров ралли-рейда «Дакар» среди российских автогонщиков Николай Страхов скончался в возрасте 62 лет.

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента её создания и прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надёжный и всегда готовый прийти на помощь. Таким он навсегда останется в нашей памяти», — говорится на сайте «КАМАЗ-мастер».

О причинах смерти автогонщика не сообщается.

Страхов вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым в 1991 году стал первым российским призёром «Дакара». Тогда экипаж занял второе место.

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