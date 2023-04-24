Чемпионка мира по кёрлингу Брызгалова готова продолжить карьеру

Двукратная чемпионка мира по кёрлингу в смешанных дисциплинах Анастасия Брызгалова назвала условия, при которых примет решение о продолжении спортивной карьеры.

«Я же раньше думала, что больше никогда не сыграю, но в итоге, как видите, приехала сюда. У Саши партнёрша по микст-даблу закончила спортивную карьеру, а место в высшей лиге есть. И если никто больше не найдётся, то кто знает?» — цитирует Брызгалову ТАСС.

Брызгалова и её супруг Александр Крушельницкий после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане были дисквалифицированы из-за нарушения антидопинговых правил. Дело в том, что у её партнёра был обнаружен мельдоний. В связи с этим россияне были лишены бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что решение о возвращении российских кёрлингистов будет принято накануне нового сезона.