«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ
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Игра завершилась со счётом 6:1.
В составе «Ньюкасла» забили Джейкоб Мёрфи и Александер Исак, оформившие по дублю. Ещё по голу забили Жоэлинтон и Каллум Уилсон.
Единственный мяч «Тоттенхэма» забил Гарри Кейн.
«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 53 очка и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после отказа от «Челси» может возглавить «Тоттенхэм».