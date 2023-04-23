«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Игра завершилась со счётом 6:1.

В составе «Ньюкасла» забили Джейкоб Мёрфи и Александер Исак, оформившие по дублю. Ещё по голу забили Жоэлинтон и Каллум Уилсон.

Единственный мяч «Тоттенхэма» забил Гарри Кейн.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 53 очка и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после отказа от «Челси» может возглавить «Тоттенхэм».