Евсеев заявил, что не передумал выгонять игрока «Шинника» из клуба за голевую ошибку

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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что оставит в силе решение об отстранении полузащитника Александра Галимова.
Евсеев заявил, что не передумал выгонять игрока «Шинника» из клуба за голевую ошибку
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«Изменилось ли что-то после моих вчерашних слов? Я же всё вчера сказал, добавить нечего», — цитирует Евсеева «Чемпионат»

Матч между «Шинником» и «Аланией» 22 апреля завершился победой владикавказской команды со счётом 1:0. На 94-й минуте матча мяч забил Батраз Гурциев, поймавший Галимова на ошибке.

«Шинник» с 36 очками остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги. 

Ранее сообщалось, что матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнут показывать в Китае.

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