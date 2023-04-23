Евсеев заявил, что не передумал выгонять игрока «Шинника» из клуба за голевую ошибку

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что оставит в силе решение об отстранении полузащитника Александра Галимова.

«Изменилось ли что-то после моих вчерашних слов? Я же всё вчера сказал, добавить нечего», — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Матч между «Шинником» и «Аланией» 22 апреля завершился победой владикавказской команды со счётом 1:0. На 94-й минуте матча мяч забил Батраз Гурциев, поймавший Галимова на ошибке.

«Шинник» с 36 очками остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнут показывать в Китае.