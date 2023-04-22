Relevo: Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил полузащитнику команды Луке Модричу о планах предложить продление контракта на один сезон.

По информации Relevo, хорват не хочет переходить в другой клуб и планирует завершить карьеру именно в «Реале». Отмечается, что он доволен предложенным контрактом на один год. О продлении объявят в конце сезона.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к продлению контракта с Тони Кроосом.