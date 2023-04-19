Сафонов: прыгнуть выше «Краснодара» в своей лучшей форме у «Акрона» не получится

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что команде по силам обыграть «Акрон» в первом этапе финала «Пути регионов» Кубка России.

«Это серьёзный вызов. Знаю, что «Акрон» — команда такого уровня, что, если мы сыграем на таком уровне, как мы умеем, и покажем именно свой футбол без расслабленности, тогда у нас проблем точно не будет.

Думаю, что прыгнуть выше нас в своей лучшей форме у них не получится», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

«Краснодар» дома сыграет с «Акроном» в первом этапе финала «Пути регионов» Кубка России. Матч состоится в период со 2 по 4 мая.

Победитель первого этапа сыграет во втором, где встретится с командой, проигравшей в матче финала «Пути РПЛ» ЦСКА — «Урал». 

Ранее сообщалось, что «Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

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