Джокович пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Боснии и Герцеговине

Серб Новак Джокович оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

Игра второго круга с французом Люка Ван Ашем завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Следующим соперником теннисиста из Сербии станет победитель противостояния между Душаном Лайовичем (Сербия) и Грегуаром Баррером (Франция).

Призовой фонд турнира составляет порядка $560 тыс.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов пробился в третий круг турнира ATP в Барселоне.