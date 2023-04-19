Джокович пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Боснии и Герцеговине
- AP
Игра второго круга с французом Люка Ван Ашем завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.
Следующим соперником теннисиста из Сербии станет победитель противостояния между Душаном Лайовичем (Сербия) и Грегуаром Баррером (Франция).
Призовой фонд турнира составляет порядка $560 тыс.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов пробился в третий круг турнира ATP в Барселоне.