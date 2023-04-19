Джокович пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Боснии и Герцеговине

Короткая ссылка
Серб Новак Джокович оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).
Джокович пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Боснии и Герцеговине
  • AP

Игра второго круга с французом Люка Ван Ашем завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Следующим соперником теннисиста из Сербии станет победитель противостояния между Душаном Лайовичем (Сербия) и Грегуаром Баррером (Франция).

Призовой фонд турнира составляет порядка $560 тыс.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов пробился в третий круг турнира ATP в Барселоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить