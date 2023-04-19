Бояринцев — о победе «Акрона» над «Спартаком»: прежде всего это заслуга Евгения Калешина

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал победный результат «Акрона» в противостоянии с московским «Спартаком» в матче «Пути регионов» Кубка России.
Бояринцев — о победе «Акрона» над «Спартаком»: прежде всего это заслуга Евгения Калешина
  • РИА Новости

«Такую слабую физическую активность в исполнении игроков «Спартака» объяснить не так просто. На мой взгляд, причина поражения прежде всего в том, что «Акрон» очень хорошо подготовился к визиту красно-белых. Выбрали определённую тактику, которая принесла успех, — быстрый переход из обороны в атаку. Они наказали «Спартак» именно в быстрых ответных атаках. Также игроки тольяттинской команды хорошо перемещались, хорошо оборонялись, закрыли почти всё пространство. Наверное, поэтому и казалось, что «Спартак» действует очень медленно. Прежде всего это заслуга Евгения Калешина, потому что команда очень хорошо подготовилась по всем параметрам, в том числе и к стандартным положениям, с них тоже могли забить сегодня. Так что «Акрон» превзошёл «Спартак» по всем компонентам», — заявил Бояринцев RT.

Ранее полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России.

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