Данни: я стану самым счастливым, если мои дети будут играть за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни рассказал о намерении отдать своих сыновей в академию санкт-петербургского клуба.

«С представителями «Зенита» мы увидимся в выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

Португальский полузащитник защищал цвета «Зенита» с 2008 по 2017 год. Он провёл за команду 256 матчей и забил 68 мячей. В составе команды футболист трижды выиграл чемпионат России, дважды — Кубок страны, а также Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Ранее Данни пожелал России вернуться на международные соревнования в 2023 году.